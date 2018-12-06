بدء مشاورات السلام اليمنية بين الشرعية والانقلابيين في السويد

تواصل- وكالات:

بدأت جولة محادثات سلام جديدة، بين الأطراف اليمنية، اليوم الخميس؛ في مدينة ستوكهولم بالسويد، ما يعد انتصارا دبلوماسيا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعد فشل الجولة السابقة في جنيف عام 2017 والتي لم يشارك فيها الطرف الحوثي أصلاً.

وأشار المبعوث الدولي لليمن، غريفيث متفائلاً، إلى أن الاجتماع سيعلن عن اتفاق رسمي على تبادل للأسرى لأول مرة منذ سنوات، مضيفاً “لم يحدث من قبل مثل هذا الحث الدولي الواضح على أن تتوصل الأطراف المتحاربة في اليمن إلى حل”.

وتابع “لكن من سيجلسون حول الطاولة في بقعة هادئة نائية بالسويد هم فقط من يمكنهم تحقيق هذه الآمال. من أجل أطفال اليمن نأمل أن يتوصلوا لشيء”.

جدير بالذكر أن المسؤول السياسي في حركة المتمردين محمد الحوثي، هدد قبيل بدأ المحادثات بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم فتحه أمام الطيران المدني.