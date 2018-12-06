الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

مقطع صوتي مسرب لـ«حميدان التركي».. ماذا فعل عند زيارة ابنتيه له؟

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين»

توقعات بأمطار على 9 مناطق.. وأجزاء من الرياض

توقعات بأمطار على 9 مناطق.. وأجزاء من الرياض

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

تصريحات مهمة من نائب وزير الخدمة المدنية: هذه الوظائف ستختفي

تعرف على أبرز نتائج «جولة العروبة والاقتصاد الدولي» لولي العهد

تعرف على أبرز نتائج «جولة العروبة والاقتصاد الدولي» لولي العهد
0

تواصل – الرياض:

كعادة زيارته الخارجية، تكللت رحلة العروبة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من الدول العربية، بنجاح باهر، وعزز فيها علاقات المملكة بهذه الدول وترسيخها.

وإلى جانب تعزيز علاقات المملكة مع بلدان العالم، أجرى ولي العهد عدداً من الاتفاقيات والمشاريع في مختلف المجالات، وذلك لتعزيز دور المملكة الريادي في العالم العربي، قبل أن ينتقل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، الأمر الذي عكس قبل وأثناء وبعد هذه القمة أهمية وجود المملكة في هذا النسق الاقتصادي الدولي، كأحد الأضلاع المحركة والمسيطرة.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز نتائج الجولة العربية بحسب ما ذكرت صحيفة ” الوطن”:

الإمارات
تعزيز شراكة إستراتيجية العزم

البحرين
خط أنابيب نفط بطول 110 كلم

مصر
دعم العلاقات بين قطبي القوة العربية

تونس
بحث مجالات التعاون الإستراتيجي

موريتانيا
إنشاء مستشفى الملك سلمان بسعة 300 سرير

الجزائر
إنشاء مجلس أعلى للتنسيق

قمة العشرين G20

دور سعودي رائد في رسم سياسة الاقتصاد العالمي
13 لقاء بقادة وزعماء العالم تعكس الترحيب بالسعودية القوية
اهتمام إعلامي عالمي بالحضور السعودي رسم أهمية المملكة اقتصادياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصر تطرح عملات بلاستيكية بديلة للورقية.. لهذا السبب

مصر تطرح عملات بلاستيكية بديلة للورقية.. لهذا السبب

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

نص برقية ولي العهد للرئيس الجزائري

نص برقية ولي العهد للرئيس الجزائري

وزير خارجية المملكة يلتقي نظيره الجزائري

وزير خارجية المملكة يلتقي نظيره الجزائري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>