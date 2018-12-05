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«الحصيني» يتوقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول بعدة مناطق

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات، هطول أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء وليلة الخميس على عدة مناطق.

كما نشر الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، مقاطع فيديو تظهر تكون السحب الرعدية الممطرة عصر اليوم الأربعاء على جنوب وشرق حائل.

وقال الحصيني، من المتوقع – بإذن الله – اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد أحياناً مع فرصة سيول على أجزاء من منطقة مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والسواحل من شمال جدة إلى جازان، وحائل والقصيم وما بين عفيف والدوادمي وشرق الشمالية ثم ما بين ضباء والوجه.

ونشر الحصيني مقاطع تظهر السحب الرعدية الممطرة عصر اليوم الأربعاء على جنوب وشرق حائل وغرب وشمال القصيم وحفر الباطن، كما أظهرت المقاطع جريان السيول في عدة مناطق، على خلفية الأمطار الغزيرة.

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