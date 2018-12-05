14 طبيبًا تسببوا في وفاة مواطنة أمام «اللجنة الشرعية».. تعرف على جنسياتهم

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كشف نجل المواطنة ندى المبارك، التي توفيت نتيجة اتهامات بوقوع خطأ طبي بإحدى مستشفيات الدمام، أن اللجنة المشكّلة للتحقيق قررت إحالة 14 شخصا إلى اللجنة الطبية الشرعية، وذلك بعد أن أثبت تقرير اللجنة وجود خطأ طبي.

وقال المواطن محمد الناصر نجل المتوفاة، إن التحقيقات في القضية انتهت إلى إدانة المستشفى، والتحفظ على قائمة تضم 14 شخصا، بوظائف مختلفة، ما بين متدربين واستشاريين ومدير مناوب، وجميعهم مواطنون باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الكويتية، وفقاً لـ”اليوم”.

وأوضح، أن التقرير الذي اطلع عليه بنفسه، تضمن اعترافاً بوجود سلبيات أبرزها تأخر وصول الاستشاري لمباشرة الحالة، وعدم الكشف مبكرا بالسونار، فضلاً عن عدم إدخال الحالة للعناية المركزة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قبل شهرين عندما دخلت المواطنة ندى المبارك (50 عامًا) إلى مستشفى بالدمام لوجود آلام في المرارة، لكنها خرجت منه جُثة هامدة، فيما وجهت عائلتها أصابع الاتهام للمستشفى بوجود خطأ طبي، وتم وقتها تشكيل لجنة لبحث القضية.