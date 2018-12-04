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رد حاسم من سفارة المملكة في بيروت على ادعاءات وزير لبناني سابق

رد حاسم من سفارة المملكة في بيروت على ادعاءات وزير لبناني سابق
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تواصل – فريق التحرير:

نفت سفارة المملكة لدى لبنان ادعاء الوزير اللبناني السابق وئام وهاب بأن دبلوماسياً سعودياً أبلغ فرع المعلومات بالتوجه إلى الجاهلية.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “إن الغايات الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع”، مشيرة إلى أن السفارة “تؤكد حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره”.

يذكر أن وئام وهاب وهو حليف لحزب الله وتربطه علاقات وثيقة بدمشق كان محور التوتر السياسي المتصاعد خلال الأسبوع الماضي من خلال سلسلة من الهجمات الكلامية ضد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وتقدم أنصار الحريري بشكوى قانونية رسمية ضده بعد انتشار مقطع مصور له ظهر فيه وسط جمع وهو يوجه إهانات يعتقد على نطاق واسع أنها موجهة إلى عائلة الحريري بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي قُتل عام 2005.

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