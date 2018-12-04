«الغذاء والدواء» تطلق خدمة لتلقي بلاغات نقص الأدوية إلكترونياً

تواصل – فريق التحرير:

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجهات الصحية في المملكة، بتوجيه مقدمي الخدمة والرعاية الصحية لاستخدام نظام “تيقظ” الإلكتروني في الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أضافت خدمة إلكترونية لاستقبال بلاغات نقص كميات المستحضرات الصيدلانية ضمن نظام “تيقظ”؛ لاستقبال البلاغات والرد عليها من خلال النظام.

ويهدف هذا النظام إلى تمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تحقيق التوفّر الدوائي.

وأوضحت أنه بإمكان مقدمي الخدمة والرعاية الصحية الإبلاغ عن نقص كميات الأدوية عبر نظام “تيقظ” من خلال هذا الرابط (هنا).