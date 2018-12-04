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رئيس «الشورى» يبحث مع سفير العراق تعزيز العلاقات

رئيس «الشورى» يبحث مع سفير العراق تعزيز العلاقات
الشورى
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تواصل – متابعات:

استقبل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية العراق المعين لدى المملكة قحطان طه خلف.

وفي مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير العراقي الجديد متمنياً له التوفيق في مهمات عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما على الصعيد البرلماني.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أكد رئيس مجلس الشورى أهمية وعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وخصوصا في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

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