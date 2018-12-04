الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

شرطة مكة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل مطلوب أمنياً في جدة

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الحصيني» يتوقع: الجمعة أول أيام «المربعانية».. وهذا موعد الانقلاب الشتوي

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

«الجهني» يتوقع موجة باردة وحالة ممطرة على عدة مناطق

«مدني مكة» يدعو إلى الحيطة والحذر بسبب تقلبات الجو

«مدني مكة» يدعو إلى الحيطة والحذر بسبب تقلبات الجو
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمن هطول أمطار رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الحالة الجوية بناءً على ما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى حالة عدم استقرار في الطقس، وتتضمن متغيرات جوية يصحبها أمطار من متوسطة إلى غزيرة من المتوقع أن تتأثر بها عدد من مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة.

وأهاب الرائد الشريف بالمواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد المتحدث الرسمي أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجياً من الله السلامة للجميع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة لتوطين مجال عمل جديد.. سيوفر آلاف الوظائف

دراسة لتوطين مجال عمل جديد.. سيوفر آلاف الوظائف

بالقوة الجبرية.. «أمن طرق مكة» يضبط مواطنًا بمركبة مسروقة

بالقوة الجبرية.. «أمن طرق مكة» يضبط مواطنًا بمركبة مسروقة

تقلبات جوية على تبوك.. و«الدفاع المدني» يعلن حالة الاستنفار

تقلبات جوية على تبوك.. و«الدفاع المدني» يعلن حالة الاستنفار

احتجاز مركبة بها «طفلة نائمة» بمكة.. وسرعة تحرك الجهات الأمنية أنقذتها

احتجاز مركبة بها «طفلة نائمة» بمكة.. وسرعة تحرك الجهات الأمنية أنقذتها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية
تقارير وحوارات

جولة خارجية ناجحة بامتياز.. تفاصيل زيارات ولي العهد لـ 6 دول عربية

المزيد
بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”
مقالات

بين الألف والياء “ثغرة ثقافية في حوار أمني!!”

المزيد
وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها
تقارير وحوارات

وفاة الطفلة «ليان الدخيل» وآلاف التغريدات تنعيها.. تعرف على قصتها

المزيد
شكّل مجتمعك كما تُحب
مقالات

شكّل مجتمعك كما تُحب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>