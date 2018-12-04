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بالفيديو.. رئيس تقويم التعليم يروي قصصا كارثية لمتقدمين لتدريس اللغة العربية ‎

بالفيديو.. رئيس تقويم التعليم يروي قصصا كارثية لمتقدمين لتدريس اللغة العربية ‎
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تواصل – الرياض:

روى الأمير الدكتور فيصل المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، قصة أحد المتقدمين على اختبار “قياس” لتدريس مادة اللغة العربية، بعدما فشل 4 مرات في اجتياز الاختبار.

وقال المشاري في حديثه لبرنامج “الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المتقدم أرسل إليه تظلماً للمطالبة بمنحه فرصة أخرى، وحينما قرأ رسالته، وجد في كل سطر خطأين لغويين، على الرغم من تقدمه لتدريس مادة اللغة العربية، متسائلاً: “كيف نسمح لهذا بتدريس الطلاب مادة اللغة العربية؟”.

وأشار في قصة أخرى، إلى أن أحد أولياء الأمور أتى إلى مكتبه قبل سنوات، يشتكي من أن ابنه متخرج في قسم اللغة العربية، ولم ينجح في اختبار “قياس”، مبيناً أنه تعهد له بالوقوف على حالة ابنه، وبالفعل راجع إجاباته على النظام، فوجده يخطئ في أشياء لا يمكن أن تغتفر له، فاطمأن حينها لسلامة الاختبار.

من جهة أخرى، أكد المشاري أنه قد يتم إيقاف العلاوات السنوية للمعلم، إذا لم يستطع الاستمرار في المسار المهني، الذي تتطلبه “رخصة المعلم”، وتحقيق الاشتراطات المهنية لتجديدها، بعد إعطائه الفرصة الكافية لذلك، ولن يستطيع الانتقال من رتبة وظيفية إلى أخرى.

 

 

 

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