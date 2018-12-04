رئيس هيئة تقويم التعليم يقر بالتقصير في حق المعلم (فيديو)

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أكد الأمیر الدكتور فیصل المشاري، رئیس ھیئة تقويم التعلیم والتدريب، أن المعلم يعد أحد أھم أركان منظومة التعلیم، معترفاً في الوقت ذاته بالتقصیر في إعداده وتأھیله وتدريبه.

وقال خلال استضافته مساء الیوم الاثنین في برنامج “في الصورة” الذي يبث عبر قناة “خلیجیة”: “اصنع لي معلماً ناجحاً أصنع لك تعلیماً، والتعلیم لا يتعدى مستوى المعلم”.

وأردف رئیس ھیئة تقويم التعلیم والتدريب: “نحن قصرنا في إعداد المعلم وتأھیله وتدريبه، ولم نتفاعل مع إبداعاته”، مبیناً أننا لا نعرف المعلم إلا من خلال مسیر الرواتب في الأخیر.

وتطرق المشاري، إلى أن عملیة تقییم المعلم لا تنصف الجیدين منھم، فأصبح لدينا مساواة بین المعلم الجید وغیره من المعلمین، مشیراً إلى أننا عندما نقدم تدريباً نوعیاً للمعلمین لا يتم تقديمه على أساس احتیاجاته لتطويره؛ وبالتالي الكفاءة ضائعة في منظومة تدريب المعلمین.

وحول أھمیة تطوير المناھج، روى رئیس ھیئة تقويم التعلیم والتدريب قصة مفادھا أنه في سنة من السنوات تم تطوير مناھج العلوم والرياضیات، إلا أن المعلم نفسه ترك المناھج الجديدة ورجع إلى نظیرتھا القديمة، والسبب أن المعلم لم يتم إعداده على الجديد منھا، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تطوير المناھج لیس كل الحل.

#رئيس_تقويم_التعليم_في_الصورة

تطوير المناهج ليس كل الحل، لأن المعلمين يتركون المناهج الجديدة أحيانا ويرجعون للقديمة..pic.twitter.com/AyTs0xAwPY — في الصورة (@Fealsora)December 3, 2018

#رئيس_تقويم_التعليم_في_الصورة

قصرنا في إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه، ولم نتفاعل مع إبداعاته، فتساوي المعلم الجيد مع غيره من المعلمين.pic.twitter.com/En81FwKNGM — في الصورة (@Fealsora)December 3, 2018