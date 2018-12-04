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تقلبات جوية على تبوك.. و«الدفاع المدني» يعلن حالة الاستنفار

تقلبات جوية على تبوك.. و«الدفاع المدني» يعلن حالة الاستنفار
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك من تقلبات جوية متوقعة، خلال اليومين القادمين على المنطقة، بمشيئة الله.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أنه بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 26 / 3 /1440هـ إلى يوم الجمعة الموافق 29 / 3 /1440هـ عن وجود تقلبات جوية على معظم المناطق من ضمنها منطقة تبوك.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً على محافظتي تيماء وأملج، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني على أهبة الاستعداد والاستنفار لمواجهة لأي طارئ لا قدر الله.

وتابع الشمري: “ندعو المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وأخذ جوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، كذلك عدم استخدام أجهزة التدفئة ذات الجودة الرديئة، والحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة”.

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