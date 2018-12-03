وظائف شاغرة بشركة «سار».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة للعمل بمحطة السكك الحديدية بمدينة الرياض، بمسمى (مراقب معلومات المحطة Station Information Controller)، لحملة الدبلوم أو دبلوم بعد الثانوية في تخصص ذي صلة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مراقب معلومات المحطة (Station Information Controller).

الشروط:

1 – حاصل على درجة الدبلوم أو دبلوم بعد الثانوية العامة في تخصص ذي صلة.

2 – خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضّل أن تكون ثلاث سنوات في مجال ذي صلة في مجال السكك الحديدية وشركات المرافق العامة، أو المكاتب الحكومية بما في ذلك السفارات الأجنبية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2018/12/03م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).