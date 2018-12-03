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مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»

مصادر تكشف سبب إزالة نفق شارع الذهب بـ«تاريخية جدة»
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تواصل – جدة:

كشفت مصادر مطلعة سبب إزالة نفق شارع الذهب الرابط بين سوق العلوي وشارع قابل في منطقة جدة التاريخية.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي لتحرير حركة قافلة الحج قديماً، التي تنطلق من خلف مركز المحمل التجاري (موقع ميناء جدة سابقاً)، مروراً بمسار الحج التاريخي خلال شارع الملك عبدالعزيز، وسوق الندى، إلى سوق العلوي، وبرحة نصيف، إلى باب مكة.

وستكون أولوية العبور فيه للمشاة والزائرين على أقدامهم للمنطقة التاريخية؛ للحفاظ على المنطقة وتحويلها إلى أثرية سياحية، تحظى بعناية وبرامج خاصة، في سلسلة من الأعمال التطويرية؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان أمين جدة صالح التركي قد أصدر أخيراً قراراً بإلغاء جميع مشاريع الدراسات في المنطقة التاريخية، وتسليم المنشآت والمرافق التابعة لها إلى وزارة الثقافة، ممثلة في إدارة جدة التاريخية، مع استمرارية تنفيذ عقود التشغيل والصيانة والنظافة، وإيقاف إصدار أي رخص بناء، أو حفر للخدمات، أو أي رخص أخرى.

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