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اليمن.. الجيش يسيطر على جبال الأزهور بصعدة

اليمن.. الجيش يسيطر على جبال الأزهور بصعدة
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تواصل – وكالات:

تمكن الجیش الیمني، مدعوماً بقوات تحالف دعم الشرعیة، من استعادة السیطرة على سلسلة جبال استراتیجیة في مدیریة محافظة صعدة، شمال غربي الیمن، وفق ما أفادت مصادر میدانیة الیوم (الاثنین).

وأكدت المصادر أن القوات الیمنیة المشتركة، استعادت السیطرة على سلسلة جبال الأزهور الاستراتیجیة في مدیریة رازح شمالي محافظة صعدة، معقل المتمردین الحوثیین.

وشنت قوات دعم الشرعیة الیمنیة هجوماً مباغتاً على مواقع لمیلیشیات الحوثي الإیرانیة في سلة جبال الأزهور، الأمر الذي دفع مسلحي المیلیشیات إلى الفرار، وساندت

طائرات التحالف العربي قوات الشرعیة خلال تقدمها نحو السلسلة الجبلیة، وشنت غارات جویة عدة استهدفت تحصینات الانقلابیین وتعزیزاتهم.

وأسفرت المواجهات والغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف میلیشیات الحوثي الإیرانیة، علاوة على تدمیر عدد من الآلیات العسكریة التابعة لها، ونزعت الفرق الهندسیة التابعة لقوات الشرعیة الیمنیة، الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتمردون الحوثیون في المناطق المحررة في السلسلة الجبلیة.

أما في الحدیدة، على الساحل الغربي للیمن، فقد أفادت مصادر عسكریة یمنیة بسقوط قتلى وجرحى في صفوف میلیشیات الحوثي، عقب هجوم شنته قوات دعم الشرعیة، واستهدف الهجوم جیوبا للمتمردین باتجاه مزارع “الجاح الأعلى” في مدیریة “بیت الفقیة” جنوبي محافظة الحدیدة، في وقت قصفت مدفعیة القوات الیمنیة المشتركة والتحالف العربي مواقع للمیلیشیات جنوب وغربي مدیریة التحیتا بالمحافظة.

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