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«الكهرباء» تُطلق خدمة «حاسبتي» بالجوال لمشتركي القطاع السكني
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء  خدمة “حاسبتي” على الجوال لمشتركي القطاع السكني، كما يمكن الاستفادة منها عبر جهاز الكمبيوتر.

وأوضحت أن الخدمة تتيح للمشتركين التعرف على القيمة التقديرية للاستهلاك الحالي وحساب المبلغ التقديري للفاتورة القادمة وقيمة الاستهلاك غير المفوتر.

وبينت أن طريقة عمل الخدمة تكون بالدخول لقراءة العداد والتأكد، ثم حساب قيمة الاستهلاك وفترة القراءة ومعرفة المبالغ غير المفوترة، وتوقع قيمة الفاتورة المقبلة، لافتة إلى أنها لا تشمل الفواتير الصادرة التي لم يتم سدادها.

رابط الخدمة من هنا

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