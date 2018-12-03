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العدل تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة لاستكمال التعيين

العدل تدعو 896 مرشحاً على المرتبة الخامسة لاستكمال التعيين
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تواصل _ فريق التحرير:

أعلنت وزارة العدل 896 مرشحًا على الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة، ممن تم قبولهم إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها، وذلك لاستكمال مسوغات تعيينهم.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف بضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة فيعد عدولاً منه عن التعيين.

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