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المدينة.. «الهلال الأحمر» يُكثّف الاستعدادات للتعامل مع طوارئ الأمطار

المدينة.. «الهلال الأحمر» يُكثّف الاستعدادات للتعامل مع طوارئ الأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

كثّفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها تزامناً مع التحذيرات الصادرة بشأن استمرار التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار المناخي التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة، وأعدت خطة للطوارئ تتضمن تشغيل مركز الإسناد ودعمه للتعامل مع مختلف الحالات.

وبيَّن المتحدث الرسمي للهيئة خالد بن مساعد السهلي، أنه سيتم تركيز تواجد الفرق الإسعافية والفرق التطوعية الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية أثناء الحالة الجوية.

وأوضح أن الهيئة تقدم خدماتها على مدار الساعة، كما تستقبل اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ أو عبر تطبيق “اسعفني” الإلكتروني.

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