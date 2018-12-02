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الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)

الإطاحة بشاب أطلق النار وسط حي سكني في جازان (فيديو)
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تواصل – جازان:

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على شخص أطلق النار في موقف استعراضي، وسط حي سكني في محافظة أبو عريش.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في “تويتر” اليووم الاثنين أنه تم إحالة الشاب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان النائب العام قد أصدر توجيهاً بالقبض على الشاب بعد تداول مقطع إطلاق النار بشكل عشوائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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