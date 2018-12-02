شاهد.. كيف تعامل رجال الدفاع المدني مع سيول «ثماء ينبع»؟

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الدفاع المدني بمركز ينبع النخل أثناء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة بجميع مراكزها وقراها، وهم يقومون بتنبيه وإبعاد المتنزهين في وادي ثماء قبل أن تداهمهم السيول الجارفة.

وأظهر المقطع حرص وتفاني رجال الدفاع المدني الذين يواجهون المخاطر وظروفاً جوية صعبة في سبيل سلامة الجميع، حيث قاموا بتحذير المتنزهين داخل وادي ثماء بمركز تلعة نزا بالمحافظة والتي قد تعرضهم لمخاطر السيول الجارفة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

واجتاحت السيول ينبع بجميع مراكزها وقراها، والتي لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 25 سنة بحسب كبار السن بالمنطقة، حيث احتجزت 40 شخصاً تم إنقاذهم وهم في صحة جيدة.

كما تسببت السيول في وفاة أربعة أشخاص بينهم فتاة، وانتشلتهم فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن وفريق السلام التطوعي وبعض الجهات المعنية، ولا تزال فرق الإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث عن طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر مفقودة داخل الوادي.