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«التجارة» تعلن أسماء المتقدمين على وظائفها

«التجارة» تعلن أسماء المتقدمين على وظائفها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار دعوة (209) متقدمين ومتقدمات على وظائفها المعلنة على موقع الوزارة الإلكتروني في 1440/03/13هـ، إلى إجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أن الأسماء المعلنة رُشحت من قبل وزارة الخدمة المدنية؛ وذلك بناء على نتائج نقاط المفاضلة لدى الخدمة المدنية (جدارة).

– وبينت وزارة التجارة أنه سيتم التواصل مع المعلنة أسماؤهم لإبلاغهم بمواعيد استكمال إجراءات المقابلة الشخصية في وقت لاحق، مؤكدة دعوة أكثر من مرشح متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتيازها يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة.

الأسماء:

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمتقدمين على الوظائف الاطلاع على الأسماء المرشحة من قبل “جدارة” من خلال الملفات المرفقة:
* المدعوون للمقابلة الشخصية (رجال) عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

* المدعوات للمقابلة الشخصية (نساء) عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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