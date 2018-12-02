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وفاة وإصابة 8 في حادث مروري بالقنفذة (صور)

وفاة وإصابة 8 في حادث مروري بالقنفذة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث سير وقع قبل منتصف ليلة البارحة بالقنفذة بين ثلاث مركبات، وتحديداً بتقاطع شركة آل مرطان، عن وفاة امرأة وإصابة 7 أشخاص آخرين، وباشرته دوريات أمن الطرق ومرور مكة وفرق الهلال الأحمر.

وكشفت مصادر أن قائد إحدى المركبات سعودي الجنسية قام بالدوران في الخط دون الانتباه للمركبات القادمة من المسار الآخر، ونتج عنه ارتطامه بشاحنة وسيارة أخرى خصوصي بداخلها أربعة أشخاص رجل وزوجته وطفل وشقيقته.

ونتج عن الارتطام وفاة الزوجة وإصابة الزوج والطفل وشقيقة الزوج، بالإضافة إلى قائد الشاحنة، وباشر الحادث ضابط خفر المرور ودوريات أمن الطرق و3 فرق من الهلال الأحمر تولت نقل 4 حالات إلى مستشفى القنفذة العام وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

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