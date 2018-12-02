مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7845.02 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 142.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7845.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سويكورب وابل ريت, وميفك ريت, والاتحاد التجاري, وساكو, والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحمادي, والوطنية للتعليم, والشرقية للتنمية, وسافكو, وصناعة الورق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.77% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, والصحراء, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي, وصادرات، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 24.11 نقطة ليقفل عند مستوى 2402.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.