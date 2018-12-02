«التجارة» تضبط 2500 جهاز سخان وتدفئة خلال 7 أيام.. تعرف على عيوبها

تواصل- فريق التحرير:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار، خلال الأسبوع الماضي 3369 جولة تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع أجهزة السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية، في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط أكثر من 2500 جهاز مخالف للمواصفات القياسية السعودية، وتم تحرير 65 مخالفة فورية، تزامناً مع دخول فصل الشتاء.

وشملت المخالفات التي رصدها مراقبو الوزارة خلال جولاتهم، وجود عيوب ظاهرية في الأجزاء المعدنية لسخان الماء، وعدم وجود بيان يوضح الجهد المقنن للسخانات، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والسعودية، إضافة لعدم وضع بطاقة السعر.

ودعت وزارة التجارة المستهلكين للتأكد من أن السخانات تتضمن بطاقات البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد المقنن لها (220 -250) فولت، مع وجود ترمومتر لبيان مستوى حرارة الماء، ووجود مصباح لبيان الاتصال بالتيار الكهربائي، والتحقق من عدم وجود عيوب ظاهرية بسخان الماء.