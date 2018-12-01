الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

شرطة الرياض تعلن العثور على الفتاة المفقودة «ذات الـ 13 عامًا»

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

أول تعليق من أقارب «العريس المطعون».. وتداول «صورة» لمرتكب الجريمة

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

تعديلات جديدة ومهمة للوائح «الكهرباء» في صالح المستخدم

مقطع مؤثر.. طالب يحتفل بحفظ 5 أجزاء من القرآن على قبر والده (فيديو)

مقطع مؤثر.. طالب يحتفل بحفظ 5 أجزاء من القرآن على قبر والده (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر.. احتفل الطالب فهد عبدالرزاق عطية، في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الأقصى الأهلية، باجتياز اختبار 5 أجزاء من القرآن الكريم على قبر والده المتوفى منذ نحو عامين.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر خلاله “فهد” وهو ينطلق مسرعًا بعد اجتياز الاختبار داخل حلقات جامع الحمودي التابعة لجمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن الكريم بجده، ليصل إلى قبر والده ليشاركه فرحة نجاحه ويؤكد له عزمه على استكمال حفظ القرآن، وداعياً لوالده بالرحمة والمغفرة.

وأثني عدد كبير من المغردين على “تويتر” على موقف الطالب الذي يكشف عن حسن تربيته وبره الكامل لوالديه أحياءً وأمواتاً، مستشهدين بحديث النبي صلي الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. منها ولد صالح يدعو له”.

من جانبه، قال سامي عطية، خال الطالب، إن والد فهد توفاه الله في آخر ساعة من أول جمعة في العشر الأواخر من رمضان 1438هـ، وهو يوزع الإفطار على الصائمين بعد أن قضى ليلته الأخيرة في الحرم، وبعد أيام من ختم ابنه عبدالله حفظ القرآن الكريم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. تنظيم دورة التأصيل الفكري لمعلمات ومشرفات حلقات ودور القرآن

جدة.. تنظيم دورة التأصيل الفكري لمعلمات ومشرفات حلقات ودور القرآن

بدء التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

بدء التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

حلقات القرآن في جدة.. صيف حافل بالنجاح والتكريم (صور)

حلقات القرآن في جدة.. صيف حافل بالنجاح والتكريم (صور)

«ستينية» تنافس على لقب أكبر حافظة للقرآن في جدة

«ستينية» تنافس على لقب أكبر حافظة للقرآن في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مخالفات قولية عند نزول المطر
مقالات

مخالفات قولية عند نزول المطر

المزيد
مشاعر محبوسة
مقالات

مشاعر محبوسة

المزيد
بين الألف والياء «تواضع»
مقالات

بين الألف والياء «تواضع»

المزيد
حزن الفقد
تدوينات حرة

حزن الفقد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>