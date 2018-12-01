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آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة

آخر تطورات أزمة «قص أمعاء» مريضة بالخطأ في أحد مستشفيات المدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

كشف زوج المريضة “مرام اللهيبي” التي تعرضت لخطأ طبي “قص أمعاء” داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة، عن اشتراط المستشفى على المريضة قبل خروجها التوقيع على أوراق تنص على عدم المطالبة ببعض الالتزامات وإخلاء المسؤولية عن حالتها، وهذا ما رفضه زوج المريضة الذي اعتبره استغلالاً وتجاوزاً على النظام.

وأوضح زوج المريضة “عبد المجيد علام” وفقاً لـ «الوطن» أن المستشفى اشترط توقيع بعض الأوراق للحصول على تقارير الزوجة والإذن لها بالخروج، حيث تبين أن الأوراق تخلي المستشفى من أي خطاء والمسؤولية تجاه المريضة، وذلك عقب الخطأ الطبي الذي ارتكب من قبلهم في قص أمعاء المريضة، والإهمال في استقبال الحالة خلال فترة التردد عقب الخروج وعدم الكشف عليها أثناء خروجها من المستشفى، والتأكد من سلامتها، حيث دعت الحاجة الآن إلى إخراجها كوني متخوفاً على صحتها عقب ما نشر عن المستشفى، والخطأ الذي وقع منه.

وأبان المحامي عبدالعزيز السحيمي أنه لا يحق للمستشفى الامتناع عن تقديم التقارير الطبية للمريض عن حالته الصحية، وهو حق من حقوقه النظامية المكفولة له.

وبيَّن أن محاولة إلزام المريض بإخلاء مسؤولية المستشفى، هي مخالفة نظامية كون إثبات المسؤولية يعود للجنة الطبية الشرعية، وهي من تقرر مسؤولية المستشفى من عدمها، بعد التأكد من صحة إجراءاته من واقع ملف المريض.

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