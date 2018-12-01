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تعرَّف على طريقة التوظيف بمركز المؤسس للخيل العربية.. للمواطنين فقط
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تواصل – واس:

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد (101) وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام (الوظائف المؤقتة)، وذلك في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب ومحجر الخيل الدولي في الجنادرية.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف الشاغرة تشمل: (50) وظيفة في مجال التدريب والتعامل مع الخيل (خبرة عملية)، و(5) وظائف (سائق معدات) لمن يحمل رخصة عمومي، ووظيفة (طبيب بيطري خيل) لمن يحمل شهادة الدكتوراه في مجال طب الخيول، و(4) وظائف في مجالات الكهرباء والميكانيكا والسباكة لمن يحمل دبلوم في المجال المطلوب، و(5) وظائف فني في مجالات التغذية وكاميرات المراقبة وتمديدات الكهرباء والمعدات، إضافة إلى (37) وظيفة بمسمى عامل في مجالات الزراعة والنظافة والصيانة والحراسة ورعاية وتدريب الخيل (خبرة عملية).

ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني: kaahc@mewa.gov.sa خلال مدة أقصاها (10) أيام من تاريخ الإعلان، والاستفسار عبر الهاتف 0115240380 تحويلة 194 – 138.

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