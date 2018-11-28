وظيفة شاغرة للمواطنين بـ«الخدمات الأرضية».. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة، بمسمى (أخصائي الاتصالات الخارجية External Communications Specialist)، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص الاتصالات أو وسائل الإعلام؛ للعمل بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي الاتصالات الخارجية (External Communications Specialist).

الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الاتصالات أو وسائل الإعلام.

3 – خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2018/11/28م وينتهي بتاريخ 2018/12/22م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).