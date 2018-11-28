مصدر بـ«العمل» يوضح حقيقة تعديل «رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة»

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تواصل- الرياض:

قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الفيديو الذي تم تداوله أخيراً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الخاص بوجود مستجدات خلال الفترة القادمة تختص بـ«الفاتورة المجمعة» وضريبة القيمة المضافة، وأبناء المرافقين «يختص فقط بالجمعيات الخيرية المسجلة تحت مظلة الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً ويوجد لديها بعض المنشآت غير الاقتصادية»، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكد المصدر، أن مقطع الفيديو تم اجتزاؤه من اللقاء المفتوح لوزير العمل بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، موضحاً أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المضافة.

وأعلنت وزارة العمل، في بيان، الثلاثاء، أنه يتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير منها: «أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة».

وشددت على ضرورة أن تتقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

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