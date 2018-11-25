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جازان.. لجنة عاجلة للتحقيق في اعتداء معلم على طالب بـ«سلك كهرباء»

جازان.. لجنة عاجلة للتحقيق في اعتداء معلم على طالب بـ«سلك كهرباء»
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تواصل- فريق التحرير:

وجه المدير العام لتعليم جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في شكوى مواطن بتعرض نجله لاعتداءٍ وحشي، بسلك كهربائي على وجهه في إحدى مدارس محافظة صامطة.

وأكد المتحدث باسم إدارة تعليم جازان، يحيى عطيف، أن الشكوى وصلت إلى الإدارة من ولي أمر الطالب، وتم في ضوئها تشكيل لجنة عاجلة بتوجيه من المدير العام الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وذلك للوقوف اليوم (الأحد) على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وتطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورةً لطفلٍ تبدو على وجهه آثار اعتداء، قيل إنها ناتجة عن ضربه بسلك كهربائي على يد معلمه في إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة، نهاية الأسبوع الماضي.

وتسبب الموقف في إثارة غضب والد الطفل، الذي بدوره رفع شكوى بالواقعة لإدارة تعليم جازان، وطالب بالتحقيق مع المعلم الذي اعتدى على ابنه دون وجه حق وسبب له أضرارًا جسدية ونفسية، كما ناشد تدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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