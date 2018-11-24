«نجم»: التأمين الشامل يغطي أضرار المركبة من الأمطار والسيول

تواصل – الرياض:

أكدت شركة “نجم” لخدمات التأمين أنه يحق لصاحب المركبة إذا كان تأمينه شاملاً، الحصول على التعويض المناسب، حال تعرضت مركبته لأضرار جراء الأمطار والسيول.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة تسري على وثائق التأمين الشامل، التي صدرت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017، مبينة أن الأضرار الناتجة من الأمطار والسيول، تعتبر من التغطيات الأساسية على تلك الوثائق.

وأوضحت أن شركة التأمين تضمن التعويض للمتضرر، سواء من خلال إصلاح المركبة وإعادتها إلى حالتها السابقة، حال كانت المركبة قابلة للإصلاح، أو بالتعويض عن قيمتها حال عدم قابلية المركبة للإصلاح؛ وذلك حسب الشروط والأحكام الموجودة في وثيقة التأمين.