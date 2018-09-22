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القوات الصهيونية تعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

القوات الصهيونية تعتقل 6 فلسطينيين في الخليل
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة فلسطينيين من دورا جنوباً، وترقوميا غرباً في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في دورا جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، بعد أن عاثت في منازلهم خراباً، وهم اويس هاشم الرجوب، وسلامة محمد سلامة العرجان، وباسل محمد حسن الفسفوس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت بلدة ترقوميا غرب الخليل، واقتحمت عددًا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت رزق فتحي عبد الحميد جعافرة، وشقيقه عبد الله، ورمزي وليد جعافرة، ونقلتهم لجهة غير معلومة.

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