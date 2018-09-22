هل تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل موظفي القطاع الخاص؟

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قال المحامي جاسر بن ناصر الجاسر: إن نص الأمر الملكي بتمديد إجازة اليوم الوطني يشمل موظفي القطاع الخاص، موضحاً “نص الأمر الملكي على تمديد إجازة اليوم الوطني، وإجازة اليوم الوطني مستحقة للجميع بنص النظام سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، والأمر الملكي لم ينص على منح إجازة على صفة الإطلاق ولكن خصصها بأنها تمديد لإجازة اليوم الوطني وهو ما يقتضي معه شمولها الجميع”.

وأضاف “الجاسر”، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن “القاعدة تقول (العام يبقى على عمومه ما لم يُقيَّد بنص) وعادة الأوامر الملكية تخصص موظفي القطاع الحكومي، وفي هذا اليوم المبارك الأمر لم يُحدِّد ولم يقيِّد ولم يخصِّص لذا فهو عام يشمل الموظف في القطاع الخاص والحكومي ودمتم سالمين”.

فيما قال حساب “اعرف حقك”، غير الرسمي وهو حساب تديره مجموعة قانونية عبر موقع “تويتر”: إن “تمديد إجازة اليوم الوطني لا يسري على موظفي القطاع الخاص”، ما يترك الأمر متروكًا لكل مؤسسة لتتخذ قرارها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمر بتمديد إجازة اليوم الوطني يومًا واحدًا؛ لتشمل يوم الاثنين 14/ 1 / 1440هـ، الموافق 24 سبتمبر 2018م.