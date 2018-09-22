اليمن.. ميليشيات الحوثي الإرهابية تقتل وتصيب عشرات المدنيين

تواصل – وكالات:

استُشهد مواطن وأصيب آخر، أمس السبت 22 سبتمبر، بشظايا المضادات الأرضية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وأكد مصدر محلي – وفقا لوكالة خبر – أن المواطن سعيد صديق استشهد وأصيب آخر في شارع أروى بالمدينة جراء تعرضهما لشظايا المضادات الأرضية التي تطلقها عناصر ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر.

كما استشهد وأصيب العشرات من المدنيين جراء راجع المضادات الأرضية التي تطلقها الميليشيا الحوثية في أجواء العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرتها منذ بدء الحرب.

وفي محافظة الضالع أصيب 4 مدنيين، مساء أمس السبت ، إثر قصف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف قرى ومزارع المواطنين في عزلة الشرنمة بمديرية قعطبة بالمحافظة.

وقُتل في محافظة البيضاء نجل مالك محطة للمشتقات النفطية برصاص أحد مرافقي مشرف ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك أمس السبت في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكد أحد أهالي، أن مسلحاً من مرافقي المشرف المدعو “أبوحيدر” أطلق الرصاص على نجل علي ضيف الله الحميدي، مالك محطة الجيف لبيع المشتقات النفطية بمنطقة العرش التابعة لمدينة رداع.

ولفت أن المشرف الحوثي ومرافقيه حاولوا بقوة السلاح تعبئة سيارة المشرف قبل الطوابير الطويلة من سيارات المواطنين في المحطة مما دفع نجل مالك المحطة لرفض ذلك، دعاهم إلى الالتزام بالنظام وانتظار دورهم أسوة بالمواطنين المنتظرين منذ أيام.

وأشار إلى أن مرافقي المشرف الحوثي حاولوا تعبئة سيارتهم بالقوة وقام أحدهم بإطلاق الرصاص على نجل مالك المحطة وأرداه قتيلاً على الفور.