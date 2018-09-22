توقعات الطقس.. غيوم وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

«النيابة العامة»: مسابقات التواصل الاجتماعي احتيال.. العقوبة صارمة

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

 خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء «المعسرين» بالطائف

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«العمل» توضح طريقة احتساب إجازة اليوم الوطني للموظفين

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

«الأحوال المدنية»: قبل سفرك تأكد من هذا الأمر.. حتى لا تتوقف مصالحك

توقعات الطقس.. غيوم وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق

توقعات الطقس.. غيوم وفرصة هطول أمطار على هذه المناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من وسط وشمال غرب المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تحذر: ضباب على 5 مناطق يحجب الرؤية لمدة 8 ساعات

«الأرصاد» تحذر: ضباب على 5 مناطق يحجب الرؤية لمدة 8 ساعات

تنبيه من «الأرصاد» لسكان منطقتي مكة وعسير

تنبيه من «الأرصاد» لسكان منطقتي مكة وعسير

توقعات «الأرصاد»: الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار

توقعات «الأرصاد»: الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار

تنبيه من «الأرصاد».. صعوبة الرؤية بالمنطقة الشرقية لمدة 7 ساعات

تنبيه من «الأرصاد».. صعوبة الرؤية بالمنطقة الشرقية لمدة 7 ساعات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بلادي وأصلي
تدوينات حرة

بلادي وأصلي

المزيد
ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)
تقارير وحوارات

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)

المزيد
«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس
تقارير وحوارات

«توحيد المملكة».. ومضات تاريخية في حياة الملك المؤسس

المزيد
العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>