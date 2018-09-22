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كم يوم عمل يحتاجه المواطن لشراء «أيفون إكس إس»؟

كم يوم عمل يحتاجه المواطن لشراء «أيفون إكس إس»؟
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تواصل – الرياض:

كشفت شركة picodi المتخصصة في سوق التجارة الإلكترونية  عن أن المواطن السعودي يجب عليه العمل 9.1 يوما ليتمكن من شراء أحدث أجهزة أبل.

جاء ذلك من خلال دراسة أجرتها الشركة لمعرفة عدد الأيام التي يتطلب من المواطن السعودي أن يعملها ليكسب ما يكفي لشراء أحدث جهاز آيفون (إكس إس).

وأوضحت الشركة أنها قاست ذلك انطلاقا من بيانات هيئة الإحصاء، حيث نقلت عنها أن متوسط راتب السعودي يبلغ 9939 ريالا، وهو ما مكنها من قياس الرقم نسبة على الراتب المتوسط.

وبينت الشركة أن المملكة جاءت في المرتبة العاشرة في تلك الدراسة، بينما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، خلف سويسرا أولا ولوكسمبرغ ثانيا والنرويج ثالثا.

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