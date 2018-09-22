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«صبي» أعتاد أن يُربك الخطيب فوق المنبر.. لماذا تم تكريمه؟ (فيديو)

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تواصل – متابعات:

كشف الشيخ خلوفه الأحمري، عن موقف شاهده تكرارا من فوق المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة، أو الدروس الدينية من صبي صغير، جعله يرتبك على المنبر.

وأوضح الداعية الأحمري أنه كان يلاحظ وهو على المنبر أن الصبي، كان يجلس بجوار والده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان يسمع للخطبة ويترجمها لوالده، ولم يكتف بذلك بل كان يفعل ذلك مع الكلمات والدروس الدينية بالمسجد.

ودعا له الشيخ أن يجعله الله قرة عين والديه، مؤكدا أنه عندما شاهده لأول مرة يترجم لوالده ارتبك الشيخ على المنبر، وتساءل كيف له أن يفهم ما في الخطبة من عبارات قد تصعب عليه ثم يترجمها لوالده، ثم قام بتكريمه أمام جماعة المسجد.

 

 

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