ارتفاع الشكاوى ضد شركات التأمين وأصحاب العمل والخدمات الصحية 900%

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

مضاربة واشتباك بالأيدي بين شباب وفتيات بمنتزه في محايل عسير (فيديو)

مضاربة واشتباك بالأيدي بين شباب وفتيات بمنتزه في محايل عسير (فيديو)

مستفيد يطلب زيادة الدعم.. و«حساب المواطن» يعلِّق

مستفيد يطلب زيادة الدعم.. و«حساب المواطن» يعلِّق

ارتفاع الشكاوى ضد شركات التأمين وأصحاب العمل والخدمات الصحية 900%

ارتفاع الشكاوى ضد شركات التأمين وأصحاب العمل والخدمات الصحية 900%
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن استقباله 53 ألف شكوى خلال عام 2017، بزيادة تصل لنحو 907% مقارنةً بنحو 5283 شكوى خلال 2016.

وأوضح المجلس أنه استقبل أكثر من 48 ألف شكوى ضد شركات التأمين لتبلغ نسبتها 91.3% من النسبة العامة للشكاوى المقدمة، كما استقبل 56 شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية، و1.279 شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و3.213 شكوى ضد أصحاب العمل.

وأوضح أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأعلى من الشكاوى مسجلةً 14.175 شكوى بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 16%، كما جاءت منطقة الباحة في أدنى الترتيب من حيث عدد الشكاوى بنسبة 4%.

وأرجع المجلس ارتفاع نسبة الشكاوى إلى زيادة مستوى الوعي بالحقوق التأمينية للمؤمّن لهم، وتطوير إدارة خدمات العملاء، إلى جانب تفعيل قنوات الاتصال الخاصة بالمجلس كافة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الضمان الصحي»: تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الخاصة

«الضمان الصحي»: تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الخاصة

إلزام شركات التأمين الطبي بإصدار وثائق لمن تجاوزوا الـ65 عاماً

إلزام شركات التأمين الطبي بإصدار وثائق لمن تجاوزوا الـ65 عاماً

إلزام شركات التأمين بصرف تعويض العلاج خارج الشبكة خلال 15 يوماً

إلزام شركات التأمين بصرف تعويض العلاج خارج الشبكة خلال 15 يوماً

أهالى قرى «وادي ريم» برجال ألمع للمسؤولين: أنقذونا من خطورة الطرق المتهالكة (صور)

أهالى قرى «وادي ريم» برجال ألمع للمسؤولين: أنقذونا من خطورة الطرق المتهالكة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>