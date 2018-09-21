ارتفاع الشكاوى ضد شركات التأمين وأصحاب العمل والخدمات الصحية 900%

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كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن استقباله 53 ألف شكوى خلال عام 2017، بزيادة تصل لنحو 907% مقارنةً بنحو 5283 شكوى خلال 2016.

وأوضح المجلس أنه استقبل أكثر من 48 ألف شكوى ضد شركات التأمين لتبلغ نسبتها 91.3% من النسبة العامة للشكاوى المقدمة، كما استقبل 56 شكوى ضد شركات إدارة المطالبات الطبية، و1.279 شكوى ضد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، و3.213 شكوى ضد أصحاب العمل.

وأوضح أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأعلى من الشكاوى مسجلةً 14.175 شكوى بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 16%، كما جاءت منطقة الباحة في أدنى الترتيب من حيث عدد الشكاوى بنسبة 4%.

وأرجع المجلس ارتفاع نسبة الشكاوى إلى زيادة مستوى الوعي بالحقوق التأمينية للمؤمّن لهم، وتطوير إدارة خدمات العملاء، إلى جانب تفعيل قنوات الاتصال الخاصة بالمجلس كافة.