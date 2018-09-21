توقعات «الأرصاد»: الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تبقى السماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق حائل ، تبوك ، الجوف واجزاء من منطقتي الحدود الشمالية ، القصيم ، وتزداد نسبة الرطوبة على الاجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-32كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.