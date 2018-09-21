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«هدف»: دعم برنامج «إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية» بـ363 مليون ريال

«هدف»: دعم برنامج «إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية» بـ363 مليون ريال
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تواصل – واس:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لخريجي الدفعة الأولى، ضمن برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية، بلغت أكثر من 363 مليون ريال، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق بمكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات قدرها 2000 ريال شهرياً طيلة مدة البرنامج البالغة 12 شهراً.

وانطلق تدريب الدفعة الأولى من الخريجين في تاريخ 1 مايو 2017م، لعدد 6932 متدرباً من الجنسين في 13 منطقة من مناطق المملكة، وقد تخرج من البرنامج بتاريخ 1 يوليو 2018، عدد 5845 متدرباً من الجنسين.

وهنأ مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري الخريجين والخريجات من البرنامج في دفعته الأولى، موجهاً شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، على الشراكة المميزة والفعالة التي أسهمت في نجاح أولى دفعات البرنامج.

من جهته، قال نائب مدير عام الصندوق للعمليات التشغيلية والمساندة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، إن البرنامج يهدف إلى إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية ممن يحملون رخصة الممارسة الصحية، لمدة عام كامل من خلال برنامج تدريب نظري، وآخر عملي مدته ستة أشهر أخرى، ويتم داخل المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، على أن يتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب في أحد المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة على وظيفة (فني صحي) في 21 تخصصاً ضمن القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإعداد الاتفاقيات وآلية الدعم المناسبة للبرنامج، وتوفير النظام الآلي لصرف المكافأة والتكاليف بشكل شهري، والتحقق من قوائم المرشحين للبرنامج، والموافقة على طلبات الدعم المقدمة من الوزارة، وصرف الدفعات المالية لتكاليف التدريب النظري والعملي ومكافآت المتدربين بشكل شهري، وتحمل رسوم الاختبارات للمتدربين وتحمل رسوم إعادة الاختبار لمرة واحدة في حال حاجة المتدرب، واستثناء جميع المتدربين ممن دعم سابقاً من الصندوق للاستفادة من البرنامج لأهمية البرنامج والفئة المستهدفة.

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