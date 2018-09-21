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ميزة جديدة في هواتف «iOS12» تتيح مواصلة العمل بعد نفاد البطارية

ميزة جديدة في هواتف «iOS12» تتيح مواصلة العمل بعد نفاد البطارية
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تواصل – وكالات:

أكد خبراء التقنية أن نظام أبل الجديد “آي أو إس 12” يشتمل على ميزة مخفية لم تُعلنها أبل في مؤتمرها السابق، وتتيح لهواتفها الجديدة العمل 5 ساعات متواصلة حتى بعد نفاد بطاريتها، وتنحصر في المعاملات المالية المعتمدة على شريحة إن إف سي “تقنية الاتصال قريب المدى”.

وبحسب الإرشادات الأمنية لـ”آي أو إس 12″، عندما يتوقف النظام عن العمل لحاجة الجهاز للشحن، يبقى لبطاريته ما يكفي من طاقة لدعم بطاقات “اكسبريس” للمعاملات المصرفية وغيرها التي تعتمد على شريحة NFC.

وتوضح الإرشادات أن المستخدم، وبمجرد ضغطه على الزر الجانبي ستظهر رسالة تشير إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، وأنه بإمكانه استخدام بطاقات إكسبريس.

وللأسف، تدعم أبل ما يسمى بـ”بطاقات اكسبريس مع احتياطي طاقة” في عدد قليل من الدول، وتشمل اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتدعم هذه الميزة هواتف أبل الثلاثة الجديدة، وهاتفي آي فون 7 وآي فون 8 أيضاً، بحسب ما ورد في موقع “أبل إنسايدر” المعني بالأخبار التقنية.

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