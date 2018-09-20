مستفيد يطلب زيادة الدعم.. و«حساب المواطن» يعلِّق

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيد عن فرق زيادة أسعار الكهرباء بعد تصحيحها؛ وذلك رداً على مواطن وجه سؤالاً استفسر بشأن إمكانية زيادة الدعم خلال الفترة المقابلة.

وقال المواطن في سؤاله: “ارتفعت الفواتير والدعم ما ارتفع نبغي إفادة فيه زيادة للدعم تتناسب مع ارتفاع الفواتير أو لا”.

ورد حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال فيها: “إنه منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها؛ بناءً على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.