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سقوط 3 قتلى في إطلاق نار بولاية «ميريلاند» الأمريكية

سقوط 3 قتلى في إطلاق نار بولاية «ميريلاند» الأمريكية
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تواصل – وكالات:

قتل 3 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند، الخميس، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وقال مسؤولون في الشرطة المحلية بالولاية، وفقا لفضائية “سكاي نيوز”: “إنَّ إطلاق النار وقع في منطقة بيريمان، وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة كإجراء احترازي، بينما لا يزال القاتل طليقًا”.

وذكر مكتب رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة هارفورد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنَّ الموقف لا زال يتطور”.

وتقع منطقة بيريمان على بُعْد نحو 55 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من بالتيمور.

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