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«التجارة»: اشتراط الشراء في المسابقات التجارية مخالفة

«التجارة»: اشتراط الشراء في المسابقات التجارية مخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، إن اشتراط الشراء في المسابقات التجارية يعد مخالفة ويتم الإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

جاء ذلك رداً على استفسار مغرد حول إحدى المسابقات بمناسبة اليوم الوطني الـ88، التي اشترطت الشراء لدخول السحب على الجوائز.

واستفسر مغرد بشأن الإلزام بالشراء في إحدى المسابقات التجارية، ليرد عليه الحساب الرسمي للمؤسسة صاحبة المسابقة قائلاً: “نعم يلزم الشراء لأنه ستظهر رسالة الرابحين في الفاتورة وشاشة الكاشير”.

وأكد مغرد آخر أن هذا يعد “يانصيب” وشيء مخالف لتعليمات وزارة التجارة، لتتفاعل معه الوزارة قائلة: “اشتراط الشراء للدخول في المسابقات التجارية يعد مخالفة، بإمكانك رفع بلاغك عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، مع إرفاق الصور وموقع المنشأة وكامل تفاصيل شكواك: هنا “.

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