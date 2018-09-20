مدير النقل والطرق بعسير يتفقد احتياجات طرق رجال ألمع (صور)

تواصل- محمد واص:

وقف مدير عام فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري”، يرافقه المهندس “عبدالله المحايلي” مدير إدارة التنفيذ والمهندس “يحيى أبو ناصر” مدير إدارة الصيانة والمهندس “أحمد العريفي” مدير إدارة السلامة وسلطان البارقي، على مطالب وشكاوى العديد من زوار وأهالي محافظة رجال ألمع؛ حرصاً منه على سلامة الطرق وتوفير كل احتياجات الطريق من سفلتة وصيانة وغير ذلك، في إطار المتابعة المستمرة من سعادته لطرق المنطقة.

كما وقف المهندس الشراري، على عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً بالمنطقة والاطلاع على ما تم إنجازه والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها؛ حيث وقف على طريق مركز حسوة برجال ألمع والطريق الرئيسي برجال ألمع وتلمس احتياجات هذه الطرق وذلك بعد العديد من المطالبات بالاهتمام بها.

جدير بالذكر أن صحيفة “تواصل” نشرت خبراً حول افتقار الطريق المؤدي لعقبة المعلك بـ«رجال ألمع» والتي تعتبر موقعاً سياحياً ذا طبيعة خلابة إلى سفلتة وتمهيد لما سيؤدي إليه ذلك من تزايد في أعداد المتنزهين والسائحين.

من جهته أكد المهندس “الشراري” أن فرع الوزارة بعسير يولي الطرق بالمنطقة اهتماماً بالغاً ولا يدخر جهداً في تلمس وتفقد احتياجاتها.

وأكد أن الفرع يعمل على إزالة العقبات من طرق المسافرين عبر المنطقة وكذلك الطرق الفرعية التي تخدم أبناء المنطقة في كافة المحافظات، شاكراً لجميع العاملين بالفرع ما يقدمونه من جهد كبير.