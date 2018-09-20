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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال
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تواصل – واس:

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية مبلغًا قدره (7.35) مليار ريال على مدى 7 سنوات، إضافة إلى مبلغ (1.5) مليار كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (250) مليون ريال سنويًا لتطوير قطاع النخيل والتمور.

صرح بذلك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مؤكدًا أن البرنامج يعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 خاصة في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

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