والد طفل «حافلة سيهات» يتنازل عن حقه الخاص ضد السائق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

الصندوق العقاري يكشف موعد إيداع الدعم للمقترضين

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

مسؤول بـ«التعليم» يفجّر مفاجأة صادمة عن ضحية الحافلة المدرسية (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

والد «ضحية حافلة المدرسة» يكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجله (فيديو)

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

والد طفل «حافلة سيهات» يتنازل عن حقه الخاص ضد السائق

والد طفل «حافلة سيهات» يتنازل عن حقه الخاص ضد السائق
0

تواصل – القطيف:

أكدت مصادر، أن والد طفل حافلة سيهات الذي توفي جراء نسيانه داخل الباص المدرسي، قد تنازل عن الحق الخاص تجاه السائق وذلك أمام النيابة العامة بالقطيف.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ شيعت جموع غفيرة في محافظة الأحساء مساء أمس جثمان الطفل عبدالعزيز مصطفى المسلم، ودُفن في مقبرة الخدود بالهفوف، وشاركت أسرة سائق الحافلة في تشييع الجثمان.

وبسبب حادثة الطفل، تلقت مدارس المحافظة تعميمًا يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إبلاغ الأسر بتغيب الأبناء، قبل نهاية الحصة الأولى، ورصد الغياب في نظام «نور»، وحمّل التعميم قادة المدارس في جميع المراحل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ ما جاء في التعميم.

وأضافت المصادر، أن مدرسة الطفل المتوفي شهدت غيابًا جماعيًّا يوم الحادث، حيث قارب عدد الطلاب الغائبين 500 طالب، من إجمالي 587، الأمر الذي أدى لتأخر المدرسة عن إبلاغ أولياء الأمور.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رجل يعود للحياة بعد وضعه في ثلاجة الموتى

رجل يعود للحياة بعد وضعه في ثلاجة الموتى

بالخطوات.. ماذا يفعل الطفل عند نسيانه داخل حافلة المدرسة؟ (فيديو)

بالخطوات.. ماذا يفعل الطفل عند نسيانه داخل حافلة المدرسة؟ (فيديو)

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

والدة الطفل ضحية الحافلة المدرسية تكشف عن كلمة كان يرددها دوماً قبل وفاته

تقرير أممي: لهذا السبب يموت طفل كل خمس ثوانٍ في العالم

تقرير أممي: لهذا السبب يموت طفل كل خمس ثوانٍ في العالم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>