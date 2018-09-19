والد طفل «حافلة سيهات» يتنازل عن حقه الخاص ضد السائق

تواصل – القطيف:

أكدت مصادر، أن والد طفل حافلة سيهات الذي توفي جراء نسيانه داخل الباص المدرسي، قد تنازل عن الحق الخاص تجاه السائق وذلك أمام النيابة العامة بالقطيف.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ شيعت جموع غفيرة في محافظة الأحساء مساء أمس جثمان الطفل عبدالعزيز مصطفى المسلم، ودُفن في مقبرة الخدود بالهفوف، وشاركت أسرة سائق الحافلة في تشييع الجثمان.

وبسبب حادثة الطفل، تلقت مدارس المحافظة تعميمًا يشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إبلاغ الأسر بتغيب الأبناء، قبل نهاية الحصة الأولى، ورصد الغياب في نظام «نور»، وحمّل التعميم قادة المدارس في جميع المراحل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ ما جاء في التعميم.

وأضافت المصادر، أن مدرسة الطفل المتوفي شهدت غيابًا جماعيًّا يوم الحادث، حيث قارب عدد الطلاب الغائبين 500 طالب، من إجمالي 587، الأمر الذي أدى لتأخر المدرسة عن إبلاغ أولياء الأمور.