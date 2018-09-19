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بريطانيا.. العاصفة «آلي» تقتل شخصين وتحول البلاد إلى ظلام

بريطانيا.. العاصفة «آلي» تقتل شخصين وتحول البلاد إلى ظلام
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تواصل – وكالات:

تسببت العاصفة “آلي” في بريطانيا التي تعد أول عاصفة في البلاد تسبب أضرار كبيرة، في وقوع قتيلين وجريح، كما أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص، وتأثرت حركة النقل والملاحة بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد وصلت سرعة الرياح إلى 164 كيلومترا في الساعة، وكانت هيئة الأرصاد في بريطانيا حذرت في وقت سابق من تطاير الأجسام من جراء قوة الرياح، ونبهت إلى أن الأشياء المتناثرة قد تسفر عن قتلى وجرحى.
وسجلت إيرلندا انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي، حرم 186 ألف بيت من التيار، أما في اسكتلندا فانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 ألف منزل،  وألغى مطار دبلن 75 رحلة بسبب الظروف الجوية فيما تم تحويل مسار عشر رحلات أخرى.

الضحايا هما سيدة سويسرية لقيت مصرعها إثر انجراف سيارتها (من نوع كارافان) على حافة البحر في الساحل الغربي من إيرلندا، وقالت الشرطة ‘‘إنها وجدت الجثة مباشرة بعد الحادث‘‘ أما الحالة الثانية فسُجلت إثر سقوط شجرة على شاب في العشرينيات من عمره بمنطقة نيوري في شمال إيرلندا، وأصيب شخص في الأربعينيات خلال العاصفة، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور لأجل تلقي العلاج.

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