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الإطاحة بـ4 طلاب طاردوا قائد مدرستهم وحاولوا الاعتداء عليه

الإطاحة بـ4 طلاب طاردوا قائد مدرستهم وحاولوا الاعتداء عليه
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تواصل – متابعات:

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة رابغ،  من ضبط 4 طلاب بالمرحلة الثانوية؛ لاتهامهم بمطاردة قائد مدرستهم ومحاولة الاعتداء عليه.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قائد مدرسة ثانوية فوجئ خلال توجهه إلى المنزل بعد الانتهاء من الدوام أمس (الأربعاء) بقيام 4 طلاب من المدرسة بملاحقته بسيارة ومحاولة الاعتداء عليه.

وبيّنت المصادر، أن قائد المدرسة سارع إلى الاتصال بالجهات الأمنية والاستنجاد بها لإنقاذه، مشيرةً إلى أن الدوريات الأمنية حددت موقعه بحي الفريسنة الشرقية شمال محافظة جدة وتمكنت من إنقاذه.

ولفتت إلى أن الدوريات ضبطت الطلاب الأربعة للتحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة؛ لاستكمال اللازم حيالهم.

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