«المسند» يتوقع اقتراب موسم «الصفري».. احذروا «الحمى والإنفلونزا»

تواصل – راضي العنزي:

أشار الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إلى قرب دخول موسم “الصفري”، وهي الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً، مؤرخاً ذلك بـ23 سبتمبر.

وأوضح المسند، عبر حسابه في تويتر، بأن موسم “الصفري” ترافقه الحمى والإنفلونزا؛ وهو السبب “الخفي” الذي جعل الأوائل ينهون عن النوم تحت السماء في مثل هذه الأوقات، مفنداً علاقة اصفرار الجلود والإصابة بالأمراض في هذا الموسم بالنوم تحت السماء والنجوم؛ إذ إن السبب في رأيه؛ انتشار فيروسات الإنفلونزا في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف أن سبيل الوقاية من الإنفلونزا الموسمية يكمن في استخدام اللقاح المجاني والمتوفر في المراكز الصحية، مع عدم إغفال السبل الأخرى؛ كتناول الفيتامينات، والتحرز من العدوى، والحرص على النظافة الشخصية.

كما نبَّه إلى أن العلاقة بين الإنفلونزا والرطوبة عكسية، فالمصابون في الشرقية والغربية عادةً أقل من المصابين في الوسطى؛ ولذلك فإن توفير جهاز الرطوبة في المنزل يقلل من نسبة الإصابة.