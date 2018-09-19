خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء باكستان (صور)

تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضرها من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه محمود، ومعالي وزير المالية أسد عمر، ومعالي وزير المعلومات والإعلام فؤاد أحمد، ومعالي مستشار رئيس الوزراء للتجارة عبدالرزاق داوود، ومدير عام الاستخبارات المشتركة الفريق نويد مختار، والسفير الباكستاني لدى المملكة خان هاشم بن صديق.